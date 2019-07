La Gelbison piazza il doppio colpo: presi D'Agostino e Orlando

di Gerardo Lobosco

Gelbison sempre più attiva sul mercato e come anticipato dal duo Puglisi-Pascuccio, nel tardo pomeriggio è stato annunciato un doppio colpo in entrata per rinforzare l'organico che da una settimana sta lavorando a Vallo della Lucania agli ordini dell'allenatore Alessio Martino.



Sono arrivati due innesti di grande spessore: per la porta non è una verà e propria novità in quanto si tratta di un ritorno nel centro cilentano. A difendere i pali della formazione rossoblu sarà ancora una volta Bernardino D'Agostino, 26 anni, che nelle ultime quattro stagioni è stao protagonista con la Gelbison, il quale dopo essere stato svincolato sembrava destinato in altri lidi, invece c'è stata la richiesta del tecnico di puntare sul portiere partenopeo anche per la prossima stagione.



Oltre a D'Agostino, è stato presentato l'esperto attaccante Fabio Orlando, 26 anni, con esperienze in C2 e tanta serie D, l'ultima maglia indossata da Orlando, è stata quella della Nocerina. I due nuovi arrivati da domani saranno al lavoro insieme ai compagni per iniziare a correre insieme ai nuovi compagni

