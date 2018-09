Gelbison in emergenza nel debutto in Coppa Italia con il Savoia

di Gerardo Lobosco

Dopo la presentazione della squadra e delle nuove maglie ai tifosi per la Gelbison è arrivato il momento di fare sul serio e con in palio il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Si parte con la Coppa Italia sul campo del Savoia a Torre Annunziata. All'appuntamento però, la Gelbison ci arriva incerottata per le assenze di quattro titolari: oltre al bomber Evacuo, fermo per l'intervento all'appendice, ne avrà per almeno 2/3 settimane, il trainer De Felice si ritrova ai box anche i centrocampisti Mejri, Ferraioli, con problemi agli adduttori, e l'ultimo innesto Merkaj, che lamenta problemi alla caviglia. Anche l'attaccante Passaro non è al meglio e partirà dalla panchina. La gara in programma al Giraud avrà inizio alle ore 18.

