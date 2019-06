Gelbison, gli effetti della crisi: ​De Felice si accasa all'Altamura

di Gerardo Lobosco

In casa Gelbison mentre proseguono le trattative per trovare una soluzione alle dimissioni presentate dal gruppo dirigente che ha guidato il sodalizio rossoblu di Vallo della Lucania nell'ultima annata sportiva che vede in corsa una cordata capeggiata da Infante, e con l'ulteriore interessamento del co-presidente dell'Agropoli Puglisi, ecco che un protagonista delle ultime due stagioni trova casa altrove, si tratta del tecnico Severo De Felice, che ritorna nella sua regione. De Felice sarà alla guida del Team Altamura. Ad annunciare l'intesa tra le parti è stato il club pugliese con un comunicato stampa.



La notizia a Vallo della Lucania, dove il tecnico De Felice, spesso è stato contestato, non ha suscitato nessuna reazione. Ora tra le prime incombenze che dovrà fronteggiare ii nuovo organigramma dirigenziale che subentrerà al vertice del club cilentano, sarà quello di individuare il nuovo allenatore.

