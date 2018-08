Gelbison, due reti nel test col Faiano: e arriva Ferraioli in prova

di Gerardo Lobosco

Test mattutino per la Gelbison che a Prepezzano di Giffoni Sei Casali, ha affrontato il Faiano compagine di eccellenza. De Felice, ha provato tutti gli uomini inseriti in distinta tra questi anche il centrocampista Vincenzo Ferraioli, che da qualche giorno si allena con i rossoblù cilentani e protrebbe accassarsi con i vallesi.



Per la cronaca si sono disputati tre frazioni da mezz'ora e la Gelbison ha vinto 2-0 grazie alle reti di Uliano, su calcio di punizione alla metà del secondo tempo e dell'under Del Negro, che ha realizzato la seconda marcatura nella terza frazione. Per giovedì 23 la Gelbison ha in programma un'altra amichevole allo stadio Pastena con la Battipgliese.

