Gelbison a Fasano in emergenza: il bomber Evacuo verso l'esordio

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbsion dopo il succeso con la Fidelis Andria, ancora una pugliese sul suo cammino. I cilentani del tecnico Severo De Felice, sarannno impegnati sul campo della Città di Fasano, che come i rossoblu arriva dal successo nel turno inaugurale. Per la formazione cilenatana l'allenatore, deve fare i conti con l'emergenza legata alle quasi certe defezioni di Romanelli, e di Ferraioli, mentre appare in forse anche la presenza dell'attaccante romeno Tandara, con Passaro non al meglio. L'unica nota positiva arriva da Davide Evacuo, il quale dopo i postumi dell'intervento all'appendice, appare pronto per essere impiegato e le non perfette condizioni di Tandara e Passaro, lasciano pensare che per l'esperto bomber potrebbe essere arrivato il momento del debutto con la casacca della Gelbison. Dopo la rifinitura di domani mattina la squadra De Felice, sceglierà la formazione, poi la sqadra si trasferirà a Fasano per la gara di domenica che sarà diretta da Matteo Mori di La Spezia.

