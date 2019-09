Gelbison, sfida di vertice a Fasano ​per continuare la serie utile

di Gerardo Lobosco

La Gelbison unica imbattuta nel girone H e con la porta di D'Agostino ancora inviolata, primato che in Italia condivide soltanto con il collega del Seregno, è attesa da un match di alta classifica sul campo della capolista Fasano, che precede i cilentani di un punto. Con il recupero a tempo pieno di Rizzo e Mautone, il trainer dei rossoblu vallesi Alessio Martino, ha tutti gli uomini a disposizione per cui ha convocato 22 calciatori per la trasferta in terra pugliese. Sul fronte tattico si va verso lo stesso schieramento visto nelle quattro giornate precedenti anche se in campo qualche novità non è esclusa.



Martino, appare fiducioso e per niente remessivo: «Andiamo a Fasano a fare il nostro gioco, per ottenere ottenere il risultato e cercare di portare a casa il massimo».



Dopo la rifinitura di stamani la squadra è partita alla volta di Fasano. La gara di domani che inizia alle ore 15 sarà diretta da Lipizer della sezione di Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA