Gelbison, finisce senza reti la sfida con il Gravina

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison ancora un punto ma ancora una volta la formazione cilentana del tecnico Alessio Martino, resta a secco di segnatura allungando la serie nella quale non riesce a realizzare reti e l'attacco sempre più anemico. Ed anche nel match casalingo con i murgiani del Gravina, questa tendenza si è confermata. La gara al termine dei 90' è finita con il risultato di parità e con il punteggio che non si è schiodato da quello con cui le due squadre sono scese in campo. Dopo una prima frazione priva di azioni degne di rilievo nella ripresa la formazione salernitana, ha provato a chiudere a suo favore la contesa e ci è andata vicino un paio di volte con Tandara, che proprio nel finale si è visto negare la macatura da una splendida parata di Loliva. Non è accaduto più nulla nostante il recupero e le squadre hanno chiuso sullo 0-0. Pe la Gelbison un punto che la fa rimanere a ridosso delle squadre di testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA