La Gelbison va a Francavilla: torna Rizzo dopo la tripletta

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo la rifinitura di stamani svolta al Morra di vallo della Lucania, attenderà in sede la vigila della partita e solo domani mattina si metterà in moto verso Francavilla in Sinni, centro lucano non molto distante dal cilento per cui tutti i calciatori eviterenno il ritiro pre-gara. La novità importante per questo match che opporrà i rossoblu ai sinnici di Ranko Lazic, è che torna completamente a disposizione del trainer Alessio Martino, il bomber (inedito) Luigi Rizzo, il quale dopo l'exploit nel turno inaugurale con la tripletta realizzata a spese della Fidelis Andria, era stato costretto a rimanere ai box per problemi alla caviglia, ora risulta tra i convocati e molto probabilmente il trainer casertano potrebbe utilizzarlo.



C'è attesa anche per l'altro attaccante l'argentino Varela, che è stato utilizzato solo nel finale nella trasferta di Altamura. I cilentani che sono al secondo turno consecutivo in trasferta cercheranno di allungare la serie utile. Il match in programma al Fittipaldi di Francavilla, sarà diretto d Recchia della sezione di Brindisi. Si inizia alle ore 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA