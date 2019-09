Gelbison-Gladiator, primo derby regionale guardando la vetta

di Gerardo Lobosco

La Gelbison vera sopresa positiva di quest'inizio di stagione con 7 punti occupa la piazza d'onore del giorne H e dopo due trasferte consecutive ritorna a giocare sul campo amico del Morra a Vallo della Lucania e sulla sua strada trova il Gladiator, nel primo derby regionale. All'appuntamento i rossoblu del tecnico Alessio Martino, arrivano non solo imbattuti, ma anche con la porta di D'Agostino ancora inviolata. Per l'occasione sono tutti disponibili a partire dal bomber Rizzo, che invece la scorsa giornata proprio alla vigilia della gara con Francavilla, aveva dovuto dare ancora forfait. Il tecnico dei rossoblu appare orientato a mandare in campo lo stesso undici uscito vittorioso nella trasferta lucana. Arbitra Palumbo di Bari. Fischio d'inizo alle ore 15.

