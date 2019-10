Gelbison, assalto al Gravina: «Coi tifosi per tornare alla vittoria»

di Gerardo Lobosco

La Gelbison che in un sol colpo ha perso imbattibilità e primato nelle reti subite, si rituffa nel campionato per ritrovare il passo che ne ha caratterizzato l'inizio di stagione. E sul cammino dei cilentani c'è il Gravina. In settimana il tecnico dei rossoblu Alessio Martino, ha lavorato molto per cercare di correggere gli errori nel reparto avanzato che risulta il meno prolifco tra le squadre della parte alta della classifica.



Intanto il trainer casertano, ha invitato i tifosi a stare vicino ai ragazzi e riempire nuovamente gli spalti del Morra come avvenuto nel derby con l'Agropoli. Sul fronte squadra non sono previste defezioni per cui solo problemi di scelta. E la squadra che sarà opposta ai pugliesi che seguono di 2 lunghezze i rossoblu vallesi, non dovrebbe essere molto diversa da quella vista a Nocera. Il fischio d'inizio della sfida con il Gravina è stato posticipato di mezzora e si parte alle ore 15.30. Arbitra Iacobellis di Pisa.

