Gelbison, imbattibilità interrotta: la Nocerina passa con Liurni

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina interrompe il record di imbattibilità della Gelbison. Un gol da cineteca di Liurni regala 3 punti ai molossi contro la formazione vallese, al termine di una partita sonnacchiosa, che ai punti avrebbe comunque visto i rossoneri prevalere.



Meglio la squadra di Di Costanzo sul piano delle occasioni create, a dispetto di una Gelbison che fa molto possesso palla ma completamente infruttuoso. I rossoblu rischiano già nel primo tempo, quando Sorgente si invola tutto solo verso la porta, ma spara incredibilmente addosso a D'Agostino in uscita. Al tramonto della prima frazione il palo ferma Varela, nell'unica vera opportunità verso la porta rossonera.



La svolta al 40' della ripresa. Liurni incespica in un dribbling, ma si ritrova il pallone in un corridoio centrale lasciato colpevolmente libero dagli ospiti. L'allungo verso l'area di rigore, prima della sventola che si insacca nel "sette" e batte D'Agostino per il definitivo 1-0.





