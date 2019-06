Gelbison niente fusione co il Valdiano Titolo nelle mani del sindaco

di Gerardo Lobosco

Tra i tifosi della Gelbison c'era grande attesa per l'assemblea sei soci che aveva all'ordine del giorno oltre alle dimissioni del gruppo dirigente con in testa il presidente Ottavio de Hippolytis, ma anche e soprattutto la richiesta di fusione con il Valdiano, argomento questo che aveva mandato in subbuglio l'intera tifoseria. Ed è stato proprio questo argomento trattato in apertura che ha stemperato gli animi, in quanto il legale rappresentante del club valdianese ha fatto giungere attraverso la posta elettronica la decisione di ritirare la proposta. Per cui tutti hanno tiarto un sospiro di sollievo, ma già nelle anticipazioni rilasciate nei giorni scorsi dal dimissionario presidente si era capito che questa ipotesi era tramontata. Intanto è stato confermata la consegna del titolo nelle mani del Sindaco di Vallo della Lucania che dovrà ora ungere da mediatore per cercare nuovi acquirenti disposti a rilevare le sorti del club rossoblu. Poi de Hippolytis, ha evidenziato che ha provveduto a saldare le spese tributarie e sta lavorando con i tesserati per portare il bilancio in pareggio. Gli altri argomenti sono stati rinviati alla prossima assemblea che è stata fissata per sabato 8 giugno sempre presso l'aula consiliare.

