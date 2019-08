Gelbison-Nola, test senza reti in vista della Coppa Italia

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo due test in famiglia per la prima volta da quando ha iniziato la preparazione si cimenta con una formazione di pari categoria il Nola del tecnico Gianluca Esposito, ex Agropoli. Nel test match andato in scena al Morra di Vallo della Lucania, davanti ad un centinaio di spettatori che hanno sfidato il caldo torrido di questi giorni, le due formazioni hanno assistito impattato senza reti 0-0. Una gara nella quale i due trainer hanno provato e fatto girare tutti gli uomini a disposizione. Alessio Martino, timoniere dei rossoblu cilentani, è partito con il 4-3-3 con terminali avanzati Tandara al centro con Orlando e Esposito sulle corsie. Gianluca Esposito, allenatore dei vesuviani, ha provato il 3-5-2. Nel corso dei tre tempi per un totale di 105 minuti, sono state poche le emozioni, meglio e più pericoloa la Gelbison nel primo mini tempo, nelle altre due frazioni da segnalare una traversa di Chiacchio per il Nola, ed un tiro poco alto nel finale. Il test comunque è stato salutato con favore dai due allenatori, che tra dieci giorni vedranno le loro squadre impegnate in gare con punti palio: il turno preliminare di Coppa Italia. La Gelbison ospiterà nel derby cilentano l'Agropoli, mentre il Nola sarà impegnata sul campo della Nocerina.

