Gelbison a Nola nello scontro salvezza con gli uomini contati

di Gerardo Lobosco

La Gelbison sul suo cammino che deve condurre alla permanenza in serie D e se centrata sarebbe l'ottava volta consecutiva, sulla sua strada trova ancora un derby regionale, questa volta per i rossoblu cilentani c'è da superare una diretta antagonista per conservare la prestigiosa categoria: il Nola, che con 33 punti occupa il sestultimo posto che significa play out, mentre la Gelbison con 37 è la prima squadra fuori dalla griglia che conduce alla fase post season il cui esito rimane molto incerto. E il tecnico dei rossoblu vallesi De Felice, ancora una volta si trova a fare i conti con le assenze: sono ben quattro: di cui tre per effetto delle decisioni del giudice sportivo di appiedare Salvatore Esposito per lui due turni e stagione di fatto terminata, Mejri e Chiochia, che dovranno saltare solo questa giornata, a cui si aggiunge l'infortunato De Angelis. Insomma sul campo dei bianconeri il trainer pugliese ancora una volta dovrà ridisegnare la squadra per cercare di portare a casa un risultato utile e arrivare all'ultima giornata con la salvezza in tasca. In avanti nel 3-5-2 Merkaj e Caterino o Passaro.

