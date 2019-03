Gelbison, non basta l'ex Grieco Il Taranto passa a valanga: 1-4

di Gerardo Lobosco

Una Gelbison incerottata si comporta bene al cospetto della corazzata Taranto e almeno per un tempo riesce a tenere il passo degli ionici, anzi, per certi aspetti mette anche paura alla formazione di Panarelli, che si trova dopo mezzora sotto di una rete nata dagli sviluppi di un calcio d'angolo finalizzato in modo vincente dall'ex di turno Fabio Grieco, il quale insacca sottomisura. La svolta nell'ultimo dei due minuti di recupero concessi dall'arbitro prima della conclusione della prima frazione: Favetta trova la rete del pareggio e Cammarota per proteste viene espulso lasciando i suoi per tutta la ripresa in dieci. Nel secondo tempo il Taranto si riorganizza e comincia a dettare i tempi e al 20' con Stefano D'Agostino trova la rete del sorpasso. Una marcatura che piega le gambe ai cilentani e fa volare gli ionici che prima della chiusura vanno in rete altre due volte: al 42' con l'under Bonavolontà e al terzo di recupero con Croce che fissa il punteggio sul definitivo 1-4. Un risultato che fa scivolare la Gelbison a meno due dalla zona rossa dei play out. E domenica sfida sul campo del Pomigliano

