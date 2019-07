Gelbison non si ferma il mercato: Siano arriva, Uliano è confermato

di Gerardo Lobosco

La Gelbison è particolarmente attiva sul mercato e i dirigenti del club di Vallo della Lucania,con in testa il presidente Maurizio Puglisi, stanno operando in modo deciso sul mercato per cercare di garantire un orgnico in grado di ben figurare e sopratutto che possa essere già a buon punto, quando tra una settimana è stato fissato il ritiro per avvicinarsi alla nuova stagione. E il club cilentano in poche ore ha annunciato altri due innesti da mettere a disposizione del neo trainer Alessio Martino. Sono due centrocampisti: il primo Michele Siano, 28 anni, con esperienze in serie C con Cavese e Pro Patria e tanta serie D tra Sestri Levante Agropoli e Locri, mentre per il secondo si tratta di una conferma: Francesco Uliano, 29 anni, con un passato in serie B che ha deciso di legarsi per la terza stagione consecutiva con il club rossoblu vallese.

