Gelbison, parte il nuovo corso: l'allenatore è l'emergente Martino

di Gerardo Lobosco

Come anticipato dal presidente Maurizio Puglisi, il nuovo corso della Gelbison avrebbe previsto molte novità e a distanza di pochi giorni dal suo nuovo insediamento al vertice del club rossoblu di Vallo della Lucania, ecco arrivare le prime nomine per cominciare a programmare la nuova stagione. Dopo aver puntato su Nicolò Pascuccio, per il ruolo di direttore sportivo, per l'ex difensore dopo 17 anni di campo tra serie C2 D e eccellenza, è giunto il momento di lasciare gli scarpini e iniziare una nuova vita. E nella nuova veste Pascuccio, sembra essere entrato appieno tanto che seguendo i dettami del presidenti, non ha avuto esitazioni a scegliere un tecnico emergente puntando su Alessio Martino, che si è messo in mostra in eccellenza alla guida dell'eccellenza. E il neo tecnico, è stato presentato stamani nella sede del club cilentano. Sono stati annunciati anche due ingressi nel consiglio direttivo: Nicola Coccaro e Valerio Rizzo, mentre a fungere da addetto stampa sarà la giornalista Carmela Santi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA