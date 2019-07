Gelbison nuovo innesto: arriva Rizzo Il 23 al via il ritiro

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison continua l 'opera di costruzione della squadra e il duo Maurizio Puglisi ( presidente ) Nicolò Pascuccio (direttore sportivo) è al lavoro a ritmo continuo e dopo i cinque innesti già annunciati, l'ultimo arrivo da mettere a diposizione del tecnico Alessio Martino, è il difensore Luigi Rizzo, 28 anni, ex Sorrento, ma che nella sua carriera in quarta serie ha vestito anche le casacche dell'Ercolano e del Campodarsego. Rizzo, ha già raggiunto Vallo della Lucania, dove ha firmato il contratto e subito dopo la foto di rito per l'annuncio attraverso il sito ufficiale del club rossoblu cilentano. Intanto è stata comunicata anche la data di inizio del ritiro: si parte martedi 23 luglio e la squadra si ritroverà al Morra.

