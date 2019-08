Gelbison nuovo test in attesa dell'attaccante Orefice

di Gerardo Lobosco

La Gelbison ha concluso la seconda settimana di preparazione svolgendo ancora un test tutto in famiglia sotto lo sguardo attento del tecnico Alessio Martino. L'allenatore dei rossoblu ha mischiato un po' le carte schierando anche alcuni ragazzi in quota under in prova con la formazione vallese. La sgambatura di due tempi da 35 minuti, ha visto la squadra con la pettorina gialla imporsi 6-1 e tra i marcatori si è messo subito in evidenza l'ultimo innesto il bomber Fabio Orlando, che ha segnato due reti, stesso bottino per il romeno Madalin Tandara. A fine allenamento il tecnico Martino ha fatto il punto: " C'è ancora da lavorare. La squadra ha mostrato progressi comincia a tenere il campo e ho notato un buon pressing anche se oggettivamente manca il minutaggio e questo in alcuni frangenti ha evidnziato che la squadra fosse lunga abbiamo ancora tempo per mettere benzina nelle gambe e il primo vero banco di prova ci sarà sabato 10 quando affronteremo la Battipagliese e dopo tre giorni anche la Polisportiva S.Maria, entrambe compagini di eccellenza". Il tecnico ha ricordato che i dirigenti con il ds Pascuccio in testa, sono impegnati a completare la rosa. In entrata altri due attaccanti tra i quali figura un pupillo del trainer napoletano: Cristian Orefice, 26 anni, che è reduce da una buona stagione con l'Eclanese, oltre a valutare la posizione di un paio di under nel reparto arretrato.

