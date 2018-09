Gelbison, buon punto a Fasano: debutta Evacuo, segna Esposito

di Gerardo Lobosco

La Gelbison torna casa dalla trasferta di Fasano con un buon punto e gli uomini di Severo De Felice, che per l'occasione ha dovuto far di necessità virtù, per le diverse defezioni, ha mandato in campo fin dal primo minuto il bomber Davide Evacuo, al debutto ufficiale con a casacca rossoblu dei cilentani, dopo i postumi dell'intervento chirurgico.



La sua presenza dall'inizio si è resa necessaria anche a causa delle assenze del romeno Tandara e di Passaro, non al meglio. La gara sembrava mettersi per il verso giusto per la formazione vallese, grazie alla rete dell'under Salvatore Esposito che al 36' della prima frazione sbloccava il risutato depositando alle spalle di Guarnieri, e il vantaggio della Gelbison è rimasto tale fino ad un quarto d'ora dalla fine quando Mantaldi ha siglato l'1-1, risultato che non è più mutato più fino al termine.



Grazie al punto conquistato a Fasano, la Gelbison sale a quota 4 e domenica prosegue per i cilentani la serie con le pugliesi al Morra di Vallo della Lucania arriva il Gravina che segue a 3 punti e che è uscito sconfitto di misura ad Altamura.

