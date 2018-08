Gelbison, pari e spettacolo ​nel test con la Battipagliese

di Gerardo Lobosco

Quarto test amichevole per la Gelbison che allo stadio Pastena di Battipaglia, ha affrontato la Battipagliese, compagine di eccellenza. La gara si è chiusa in parità 2-2. Nella prima frazione le squadre hanno terminato l'amichevole sull'1-1 grazie alle reti di Saginario per i bianconeri di casa e alla marcatura di Romanelli. Nella ripresa la Gelbison si porta avanti con D'Agosto, poi arriva il definitivo pareggio di Annese.



Il debutto ufficiale per i rossoblù cilentani del tecnico De Felice, è previsto per domenica 2 settembre nel primo turno di Coppa Italia di serie D in gara unica sul campo del Savoia. Fischio d'inizio alle ore 15. La vincente accede ai 32esimi della manifestazione tricolore in tabellone il 9 settembre.

