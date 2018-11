Gelbison, pari senza reti nel derby contro i Granata di Ercolano

di Gerardo Lobosco

La Gelbison non riesce a vincere il derby con il fanalino Ercolanese. I cilentani del tecnico Severo De Felice, costretto a fare i conti con le tante assenze per infortuni, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio senza reti nel match interno contro i Granata Ercolanesi. Un solo sussulto al quarto d'ora della ripresa quando Evacuo jr, ha mandato a sbattare la sfera sulla traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi non è accaduto nulla fino al triplice fischio.



De Felice, a fine gara è apparso sereno: «Non potevano fare di più con questa situazione di emergenza per le tante assenze. Poi ribadisco che non esistono in serie D partite facili. Ora pensiamo alla prossima sfida con il Sorrento». Soddisfatto Maschio tecnico dei partenopei: «Un punto che fa classifica e morale».

