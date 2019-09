Gelbison pari senza reti con il Gladiator e porta ancora inviolata

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo due giornate è ritornata sul campo amico per affrontare il primo derby regionale con il Gladiator. Al triplice fischio le squadra sono tornate negli spogliatoi con lo stesso punteggio con cui avevano iniziato 0-0. Un risultato che alla fine soddisfa più i padroni di casa che gli ospiti. La gara per un tempo è stata soporifera con il taccuino rimasto in bianco. Si è visto qualcosa in più nella ripresa tra l'altro si è registrata anche l'espulsione di Rekik per i casertani. Ma il risultato non è mutato. Per la Gelbison il pareggio consente ai rossoblu cilentani di salire a quota 8 e posizionarsi alle spalle del terzetto pugliese Taranto, Brindisi e Fasano, quest'ultima prossima avversaria proprio dei ragazzi del tecnico Alessio Martino.La nota positiva è rappresentata dal fatto che si allunga l'imbattibilità del portiere rossoblu Bernardino D'Agostino, che ora sale a 360 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA