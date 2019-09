Gelbison partenza col botto: 3-0 alla Fidelis Andria e show di Rizzo

di Gerardo Lobosco

La Gebison si lascia alle spalle una estate rovente con cambi di gestione societaria e tecnica e si presenta all'esordio in campionato il nono consecutivo per la compagine cilentana in quarta serie con una bella e rotonda vittoria (3-0) che le fa iniziare nel modo migliore. Al Morra per il secondo anno consecutivo nel turno inagurale arriva la Fidelis Andria e come avvenuto un anno fa i cilentani riservano lo stesso trattamento rispedendoli a casa a mani vuote e questa volta lo fanno con un tris di reti realizzate in 22 minuti dallo stesso autore Luigi Rizzo, che si trasforma in bomber di razza e piega la compagine pugliese di Favarin, mentre il tecnico della Gelbison Alessio Martino, festeggia nel migliore dei modi la sua prima panchina in serie D. Per la cronaca nel finale momenti di paura per il portiere pugliese Belladonna, accasciatosi al suolo con la palla lontana, soccorso è uscito dal campo per accertamenti. Il triplice fischio è arrivato dopo 9' e per la Gelbison i primi 3 punti, mentre l'uomo del giorno Rizzo, che si è portato il pallone a casa ha lasciato il campo nella parte finale della prima frazione per un risentimento muscolare. E domenica per la Gelbison trasferta sul campo del Team Altamura dell'ex tecnico Severo De Felice.

