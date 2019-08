Gelbison passa ai rigori (5-2) nel derby di Coppa ed ora il Savoia

di Gerardo Lobosco

E' stato un derby vero quello andato in scena al Morra di Vallo della Lucania tra la Gelbson di Martino e l'Agropoli dei Ferazzoli. Una sfida molto sentita nei due centri che ha aperto ufficialmente la stagione di entrambe nel turno preliminare di Coppa Italia. Alla fine ma con molta sofferenza è riuscita a spuntarla la Gelbison, ma ha rischiato di uscire e solo al'ultimo respiro ha dapprima trovato il pareggio in pieno recupero e poi i suoi uomini si sono dimostrati più precisi dal dischetto. La gara si sblocca poco dopo la mezzora con una rete di Tine servito da Agata, che batte D'Agostino e dà il vnatggio all'Agropoli. La reazione della Gelbison è affidata a due conclusioni senza esito di Caruso e Varela. Nella ripresa Martino mette forze fresche per dare vivacità alla manovra dei padroni di casa e l'Agropoli va in affanno ma senza subire troppo. L'azione più pericolosa porta la firma di Varela ma Darpha salva sulla linea. Ferazzoli prova anche lui a dare nuova linfa per cercare di portare a casa la vittoria e quasi ci riesce perchè solo al 95' Mautone sugli sviluppi di un calcio d'angolo trova la rete del pareggio che manda le squadre ai rigori. Dal dischetto i rossoblu vallesi sono perfetti e vanno a segno con Mautone, Uliano, Maio e Orlando, mentre per l'Agropoli fatali gli errori di Cozzolino e Siciliano, inutile la rete di Bonfini. A passare il turno è la Gelbison che troverà sulla sua strada il Savoia, si gioca domenica a Torre Annunziata sempre in gara unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA