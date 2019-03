La Gelbison perde la vertenza con Evacuo jr: pegno da 3.080 euro

di Gerardo Lobosco

Ancora una tegola si abbatte sulla Gelbison, questa volta non di natura calcistica legata al campo, ma di natura econimica. L'ex attaccante Davide Evacuo, rimasto in forza con il club cilentano fino allo scorso dicembre quando è stato svincolato, ha deciso di fare reclamo alla Commissione vertenze economiche, lamentando il mancato pagamento di 3.080 euro, quale residuo dell'accordo stipulato nella stagione 2018/19, di contro la società ha proposto ricorso, che però, per un vizio di forma è stato respinto per cui la commisione ha deciso di condannare la Gelbison al pagamento della somma richiesta dal Evacuo jr. Ma dalla sede del club cilentano fanno sapere, il calciatore è stato saldato e andremo avanti per far valere le nostre ragioni.

