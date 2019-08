Gelbison, sputi a arbitro e avversari pesante multa dopo il derby di Coppa

di Gerardo Lobosco

Ha lasciato il segno alle casse societarie della Gelbison il derby di Coppa Italia icon l'Agropoli. La società di Vallo della Lucania, è stata pesantemente sanzionata dal giudice sportivo nella misura di 1000 euro. A motivare quetso provvedimento coe si legge nella disposizione : «Il fatto che alcuni tifosi della Gelbison hanno lanciato due sputi all'indirizzo del direttore di gara e di un calciatore riverso a terra, colpendoli alla spalla e l'altro alla schiena».



Anche il massaggiatore del club rossoblu è stato ferato per dieci gioni per aver rivolto gesti offensivi ai tifosi avversari. Per l'Agropoli a finire nel mirino il tecnico Giuseppe Ferazzoli, fermato per una giornata. Intanto domenica per la Gelbison gara in notturna (ore 20) sul campo del Savoia, per il primo turno di Coppa Italia, i biglietti al costo di 7 euro per i tifosi cilentani si possono acquistare al botteghino del Giraud a partire dalle ore 18,30.

