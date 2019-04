Gelbison, stagione finita per il centrocampista De Angelis

di Gerardo Lobosco

La Gelbison che si reca a Bitonto per cercare punti utili a rimanere fuori dalla zona play out, d'intesa con il club pugliese si è deciso di posticipare di un'ora il fischio d'inizio che verrà dato alle ore 16. Per questa gara il tecnico dei salernitani recupera Cammarota e D'Angiolillo, che rientrano dopo due turni di squalifica, ma perde per tutto il finale di stagione il centrocampista under Giovanni De Angelis, per il quale si è rivelata più grave del previsto la lesione al retto femorale. Per il calciatore romano, l'annata sportiva va in archivio in anticipo.

