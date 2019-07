La Gelbison fa shopping di under: presi portiere bielorusso e mediano

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison dopo le presentazioni del nuovo organico societario e tecnico è tempo di cominciare a mettere in piedi la squadra che dovrà predere parte per la nona stagione consecutiva al campionato di serie D. E all'attenzione del neo tecnico Alessio Martino e del direttore sportivo Nicolò Pascuccio, s'è tenuto uno stage per giovani calciatori che sono stati valutati.



Intanto la società ha provveduto a comunicare i primi due innesti, si tratta di calciatori in quota under: il portiere bielorusso Avgul Aleksei, 20 anni, ex Messina e cresciuto con l'Ism Acdemy di Perugia, e il centrocampista Marco Fernando, 19 anni, proveniente dall'Eccellenza con la Polisportiva Santa Maria.

