Gelbison, il patron de Hippolytis verso le dimissioni dopo la salvezza

di Gerardo Lobosco

Archiviata la stagione per la Gelbison con una sofferta salvezza giunta proprio nell'ultima di campionato anche per effetto di una migliore situazione negli scontri diretti con il Nardò, che ha garantito al club cilentano di essere per il nono anno consecutivo in serie D, motivo per cui si poteva festeggiare, invece, ecco un nuovo fronte che mette a rischio il futuro del sodalizio. Come era nell'aria da qualche mese, il presidente Ottavio de Hippolytis, che ha preso in mano le redini della società rossoblu la corsa estate ha annunciato per domani sera alle ore 19 una conferenza stampa. Facile immaginare quale sarà il contenuto dell'incontro con i cronisti. Quasi certamente il numero uno della Gelbison annuncerà le dimissioni dall'incarico e la sua uscita di scena. Ancora poche ore e ne sapremo di più. Per la Gelbison si prospetta un'altra estate bollente che mette in fors il futuro del club vallese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA