Gelbison, preso dal Corigliano il difensore Cassaro

di Gerardo Lobosco

La Gelbison è senza ombra di dubbio la vera regina del mercato. La società cilentana complice il fatto che con la nuova dirigenza ha inteso cambiare volto sotto tutti gli aspetti, sta operando una vera e propria rivoluzione a partire dalla guida tecnica affidata all'emergente Alessio Martino, per proseguire con gli elementi che vanno a comporre la rosa che dovrà affrontare la stagione di serie D. Per il club di Vallo della Lucania, quella che partirà l'1 settembre rappresenta la nona volta consecutiva in quarta serie. E nelle ultime ore il dinamico direttore sportivo Nicolò Pascuccio, ha annunciato e presentato l'ultimo tassello ingaggiato dalla Gelbison. Si trata dell'esperto difensore Davide Cassaro, 37 anni, proveniente dal Corigliano, per lui tanta serie D nella lunga carriera tra Caalbria e Sicilia. Cassaro, si è messo subito a disposizione del tecnico rossoblu Martino, e domani inizierà a correre con i nuovi compagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA