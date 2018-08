Gelbison, prima volta al Morra: domani test con l'Acquavella

di Gerardo Lobosco

Dopo quattro amichevoli lontano da casa domani alle ore 16 per la prima volta la Gelbison del nuovo corso del presidente de Hippolytis, gioca davanti ai tifosi di casa nell'impianto amico del Morra di Vallo della Lucania. Sarà l'ultimo test della fase di preparazione in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia previsto la prossima settimana sul campo del Savoia. C'è grande attesa tra i tifosi rossoblu di vedere all'opera la squadra che si presenta per l'ottavo anno consecutivo al campionato di serie D.

