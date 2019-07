Gelbison, primo test in famiglia e primi gol

di Gerardo Lobosco

La Gelbison che è al lavoro da circa una settimana agli ordini di Alessio Martino, ha svolto la prima vera partitella e lo ha fatto in famiglia in test di un'ora con due tempi da 30 minuti. Il neo trainer ha mischiato un po' le carte valutando più l'aspetto fisico che quello tattico. Nelle due frazioni si sono viste sei reti, equamente distribuite tra le due squadre. Sono andati a segno con la pettorina gialla: Rizzo, Cassaro, l'ultimo arrivato alla corte del club cilentano e Esposito, uno dei riconfermati, mentre per l'altra squadra con pettorina viola hanno segnato: Siano, Mautone e Tandara che ha pareggiato proprio nell'ultia azione. Il tecnico Martino, è apparso soddisfatto, anche se aspetta ancora altri arrivi in particolare nel reparto avanzato, dove la società ha posto lo sguardo su una vecchia conoscenza del trainer napoletano, oltre a completare il pacchetto degli under. Dopo un giorno di sosta si ritorna a lavorare lunedì e in settimana sono attesi altre novità dal mercato in entrata.

