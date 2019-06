Gelbison, Puglisi sempre più vicino a rilevare i club cilentano

di Gerardo Lobosco

La crisi societaria che ha investito la Gelbison dopo le dimissioni del gruppo dirigente con in testa il presidente Ottavio de Hippolytis, ha fatto registrare un'altra puntata nel tentativo di assicurare al soldalizio una nuova governance che porti avanti il progetto e garantisca l'iscrizione al campionato di serie D per la nona volta consecutiva. E al secondo incontro promosso dal delegato allo sport Rosario Liguori, del comune di Vallo della Lucania, a cui è stato consegnato il titolo, ha partecipato solo Maurizio Puglisi, già ex presidente della Gelbison ed attuale co-patron dell'Agropoli, mentre non si è visto l'altro imprenditore Carmelo Infante, presidente del Velina, che pure aveva manifestato il suo interesse a capo di un'altra cordata, per subentrare nella gestione societaria.



" E' stato un incontro che definisco utile - ha detto il dimissionario de Hippolytis- nel quale con Puglisi, c'è stato un sensibile avvicinamento nell'intesa, anche se restano da limare alcuni aspetti. Un passo avanti significativo, ma bisogna ancora trovare la quadra, mi auguro che questo avvenga nei primi giorni della prossima settimana". E ai tifosi cilentani che seguono con ansia l'esito della trattativa non resta che attendere martedì o mercoledì, per capire come si concluderà questa telenovela del passaggio delle consegne in casa Gelbison.

