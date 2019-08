Gelbison sei reti alla Battipagliese nel test a Bellizzi

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison ancora un test di avvicinamento al primo impegno ufficiale stagionale in programma il 18 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia che opporrà i irossoblu vallesi ai cugini dell'Agropoli. A poco più di una settimana da questo impegno la formazione di Alessio Martino, ha sostento una buona prova contro la Battipagliese compagine di eccellenza. Nell'impianto Nuova Primavera di Bellizzi, si sono notati progressi tra la formazione cilentana che alla fine si imposta col punteggio di 6-2. La prima frazione si è chiusa in parità 2-2. Al vantaggio della Gelbison firmato da Cassaro, ha replicato la squadra di Gerardo Viscido, che ha ribaltato il punteggio, prima di essere raggiunta allo scadere da una marcatura di Rizzo. Nella ripresa la Gelbison ha preso il largo ed è andata a rete altre quattro volte con Tandara, Varela, Maio e Bouchè. Soddisfatto il tecnico Martino che ha visto dei miglioramenti per le occasioni create, mentre ha lamentato carenze nella fase difensiva che va perfezionata. Dopo un giorno di riposo lunedì di nuovo al lavoro prima dell'ultimo test match in programma martedì 13 alle ore 18 contro un'altra formazione di eccellenza la Polisportiva Santa Maria. Si gioca al Morra di Vallo della Lucania.

