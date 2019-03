Gelbison sanzionato dopo il Taranto: 1800 euro per sputi all'assistente

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison la sfida persa in casa con il Taranto lascia strascichi pesanti per le casse del club rossoblu cilentano. Il giudice sportivo ha comminato una pesante ammenda di 1800 euro: "Per avere propri sostenitori per l'intera durata del secondo tempo lanciato numeroso sputi (circa 20) che colpivano l'assistente arbitro sulla schiena e sulla testa e alcune monetine (5) che cadevano sul terreno di gioco. Inoltre al termine della gara persona non identificata si poneva di fronte al direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente offensve e minacciose". Queste le motivazioni riportate nel comunicato ufficiale , nel quele sono presenti anche le squalifiche per due giornate per i calciatori Cammarota e D'Angiolillo, quest'ultimo espulso dalla panchina, che salteranno anche la trasferta di domenica a Pomigliano.

