La Gelbison cede 0-1 al Savoia: cilentani salvi, torresi ai playoff

di Gerardo Lobosco

La Gelbison cade in casa per mano del Savoia che passa al Morra di Vallo della Lucania per 0-1 grazie alla marcatura di Diakitè al 19' del primo tempo. Un risultato che al triplice fischio fa esultare entrambe le formazioni: infatti complice la migliore situazione negli scontri diretti con il Nardò, i cilentani possono festeggiare la salvezza per l'ottava stagione consecutiva e presentarsi anche nella prossima ai nastri di partenza del massimo torneo nazionale dei dilettanti. Una festa un po' tono minore ma l'obiettivo prefissato è stato centrato.



Invece hanno potuto esultare i circa trecento sostenitori del Savoia per la vittoria e soprattutto per aver acciuffato proprio sul filo di lana i playoff. Ora gli uomini di Campilongo dovranno giocare sul campo del Cerignola per sperare di arrivare fino in fondo nella fase post season.

