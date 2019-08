Coppa Italia, Gelbison col Savoia senza Varela: in forse anche Diop

di Gerardo Lobosco

Dopo la rifinitura la Gebison si appresta ad affrontare la difficile trasferta sul campo del Savoia, nel primo turno di Coppa Italia di serie D. I cilentani dopo aver superato nel derby i cugini dell'Agropoli vanno a caccia del risultato a sensazione al Giraud contro una delle migliori compagini del girone I e su questo punto interviene il tecnico dei rossoblu vallesi Alessio Martino :" Al di là del Palermo che appare favorito ritengo che il Savoia abbia tutte le carte in regola per tentare la scalata. Per noi sarà un test che dovrà evidenziare i progressi della preparazione e farci arrivare all'esordio in campionato tra una settimana nel modo migliore". Per questa gara che si gioca alle ore 20 il trainer Martino, deve fare a meno dell'attaccante argentino Varela e del centrocampista senegalese Diop. Arbitra Angiolari di Ostia Lido.

