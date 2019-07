Gelbison scatenata sul mercato: tre innesti in poche ore per Martino

di Gerardo Lobosco

La Gelbison targarta Alessio Martino, comincia a prendere forma. In due giorni nel club cilentano del neo presidente Maurizio Puglisi, sono arrivati ben cinque volti nuovi e dopo gli innseti dei due under ora spazio agli over e gli ultimi tre sono: Antonio Maio, 26 anni centrocampista proveniente dal Castel San Giorgio, stesso ruolo per Roberto Santosuosso, 28 anni arrivato dall'Eclanese, stessa squadra del tecnico Martino, che lo ha voluto con se in questa nuova esperienza con la Gelbison nel campionato di serie D e, sempre dall'eccellenza, ma si tratta di un ritorno per l'attaccante romeno, Madalin Tandara, 21 anni, che dopo aver iniziato la satgione con la Gelbison, nel mercato dicembrino era passato all'Agropoli, ora il ritorno a casa seguendo le orme del presidente Puglisi. Intanto due protagonisti della passata stagione hanno lasciato il club l'attaccante Silvio Merkaj e il portiere Bernardino D'Agostino.

