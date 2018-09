di Gerardo Lobosco

La Gelbison in versione emergenza non riesce a centrare il passaggio del turno in Coppa Italia di serie D. I rossoblu di De Felice, hanno ceduto di misura 1-0 sul campo del Savoia che così accede ai 32esimi della manifestazine tricolore. La rete che ha deciso il confronto è maturata grazie ad un tentativo non riuscito di Romanelli di salvare la propria porta su conclusione di Alvino, il difensore della Gelbison ha finito per battere il proprio portiere al minuto 23 della prima frazione. Poi nonostante i cambi operati dall'allenatore dei cilentani, il risultato non è mutato, anzi nel finale Pascuccio, appena entrato per Uliano, dopo un solo minuto è stato espulso facendo chiudere il match alla Gelbison in dieci. Il cammino della Gelbison in Coppa si ferma subito, ora la mente è rivolta al campionato. Prosegue invece quello del Savoia che ha ricevuto il meritato applauso dei propri sostenitori.

