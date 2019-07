Gelbison, si presenta Martino: «Onorato, il mio motto è il lavoro»

di Gerardo Lobosco

Nel corso di una affollata conferenza stampa presso l'aula consiliare del comune di Vallo della Lucania, è stato presentato il nuovo allenatore della Gelbison Alessio Martino, e i suoi collaboratori. Ad aprire gli interventi il neo presidente Maurizio Puglisi,- per il dirigente si tratta dopo qualche anno di un ritorno al vertice del club rossoblu cilentano- il quale, nel motivare la sua scelta legata ad un fatto di vero amore per i colori societari, ha esposto le sue linee a partire dal fatto che non saranno fatti abbonamenti ma tessere di soci da 200 a 500 euro, con l'auspicio di vedere al Morra almeno 500 spettatori a partita. Inoltre Puglisi, ha parlato anche della situazione debitoria che fa partire il progetto con un pesante fardello, ma si è appellato a tutti non solo quelli di Vallo, ma dell'intero comprenorio, per superare gli ostacoli. Poi è stata la volta dei nuovi soci a partire da Enza Lista imprenditrice che ha sposato la causa Gelbison, e insieme alla Lista, nel direttivo " Rosa" ci sono anche Vincenza De Luca e Marilù De Luca. Dopo i saluti del neo direttore sportivo Nicolò Pascuccio, al suo esordio nella nuova veste, ha concluso il tecnico Alessio Martino apparso determinato ed onorato dall'investitura: " Sono fiero delle parole espresse dal presidente Puglisi, il quale insieme al ds Pascuccio, hanno fatto una scelta forte nel puntare su un tecnico come il sottoscritto. Sono convinto che non conta nulla quello che ho fatto finora sarà il campo a dire il mio valore e conto molto sui collaboartori in particolare sull'esperienza di Marco Lagreca, che mi affiancherà in questo impegnativo compito. Poi sarà il lavoro costante che resta il mio motto a dire cosa saremo capaci di fare". Ora spazio alle scelte per allestire l'organico che sarà composto da tanti giovani emergenti con uno sguardo particolare ai calciatori cilentani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA