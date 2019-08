Gelbison, pari nell'ultimo test ora derby di Coppa con l'Agropoli

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison oggi ultimo test in vista del debutto in Coppa Italia. I rossoblu vallesi guidati da Alessio Martino, sul campo amico del Morra hanno incrociato la Polisportiva Santa Maria compagine di eccellenza del tecnico Egidio Pirozzi. La sfida è terminata in parità 1-1 con le reti giunte nella parte finale dell'incontro. In vataggio si è portata la squadra ospite con una marcatura di Bravaccini, poi al 90' Maio, ha ristabilito la parità. Per la Gelbison si è trattato di un'altra tappa di avvicienamento al primo impegno ufficiale rappresentato dal turno preliminare di Coppa Italia che opporrà i rossoblu ai cugini dell'Agropoli. La gara in programma domenica 18 allo stadio Morra d'intesa con il club tirrenico è stata posticipata alle ore 18. Intanto oggi è stato stilato il calendario del campionato che parte domencia 1 stemmbre e vedrà la Gelbison debuttare in casa con la Fidelis Andria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA