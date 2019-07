Gelbison, è tempo di ritiro: start a Vallo della Lucania

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison sono finite le vacanze e da domani mattina alle ore 9 presso lo stadio Morra di Vallo della Lucania parte la nuova stagione con il ritiro. Nell'elenco diramato dal neo trainer Alessio Martino, sono ben 31 i convocati, ma ben presto questa rosa sarà sfoltita essendo composta in gran parte da under e dovrà essere integrata da almeno 2/3 innesti in quota over. E in queste ore il presidente Puglisi e il direttore sportivo Pascuccio, sono impegnati nel cercare di completare il puzle andando a mettere almeno altre tessere nel reparto difenivo e in attacco dove potrebbero arrivare anche due colpi di mercato. Tra i convocati tutti i 10 acquisti, partendo dal portiere bielorusso Avgul, per arrivare all'ultimo aggergatosi alla truppa rossoblu il difensore Falivene, mentre l'elenco dei convocati è completato da soltanto sei riconfermati e tra questi figurano: Greco, Uliano, Esposito, D'Angiolillo, Graziani e Passaro, il resto è composto dalla pattuglia di under. Il tecnico Martino, appare determinato ad affrontare la nuova sfida essendo all'esordio su una panchina di serie D. " Siamo totalmente calati nella nuova stagione. Ora non ci resta che completare la rosa con altri innesti". Intanto è stato già stabilito il programma dei test, il primo è in programma sabato 27 e sarà in famiglia, mentre la prima uscita ufficiale si gioca sabto 3 agosto con l'Equipe del Sannio del tecnico Ezio Liccardi. Da definire le avversarie per le gare del 10 e 17 agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA