La Gelbison resta senza coppa: test al Pastena con la Battipagliese

di Gerardo Lobosco

Continuano i test per la Gelbison che domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio Pastena di Battipaglia affronterà la Battipagliese che anche quest'anno è ai nastri di partenza dell'eccellenza ed è guidata da Enzo Fusco. Per il tecnico dei cilentani Severo De Felice, sarà l'occasione per vedere all'opera anche gli ultimi due acqusiti il difensore Giovanni De Angelis e l'esterno di centrocampo Vincenzo Ferraioli, nel 3-5-2 che il trainer pugliese sta provando. Intanto è ufficiale la gara in programma domenica nel primo turno di Coppa Italia, è stata rinviata in quanto il Savoia, avversaria dei cilentani non ha dato la disponibilità a giocare come richiesto nel comunicato diramato dalla Lega Dilettanti.

