Gelbison, torna l'incubo playout e domenica arriva il Savoia

di Gerardo Lobosco

A 90' dalla conclusione della stagione regolare di serie D la Gelbison si trova ad un solo punto dalla zona play out e l'ultima sconfitta sul campo de Nola, ha finito per far precipitare la situazione tanto che ora il rischio di finire nel girone infernale della fase post season per la formazione rossoblu cilentana si fa sempre più concreto. Una prospettiva che in pochi immaginavano a metà stagione, ma che una serie di risultati negativi soprattutto negli scontri con le corregionali tra l'altro quasi tutte in lotta per la salvezza, costringono gli uomini del tecnico Severo De Felice, a vincere la sfida di domenica contro il Savoia di Campilongo, ancora in corsa per acciuffare l'ultimo posto nella griglia play off. Un risultato diverso dalla vittoria per i cilentani li metterebbe a rischio coda playout e a guardare all'esito dell'altro scontro salvezza Nardò-Nola, ma a Vallo della Lucania, nessuno vuole rivivere un'altra esperienza come quella di tre stagioni fa culminata con una salvezza agganciata con una vera e propria impresa in Sicilia, e per questo i tifosi sono pronti a gremire gli spalti del Morra per spingere Cammarota e soci, a centrare il successo e conservare la categoria e presentarsi al via della serie D nella prossima stagione per il nono anno consecutivo.

