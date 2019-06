Gelbison, trattative in stand by e iscrizione in serie D a rischio

di Gerardo Lobosco

Il passaggio delle consegne dal gruppo dirigente della Gelbison alla cordata che vede in corsa per rilevare il club rossoblu dopo le dimissioni del direttivo, ovvero i due presidenti: Infante del Velina, e Puglisi dell'Agropoli, con il primo che era assente all'ultima riunione, sembra aver subito un brusco stop. È quanto si evince dalle dichiarazioni del presidente dimissionario Ottavio de Hippolytis: «Era previsto un ulteriore incontro per definire la questione finanziaria relativa al monte debiti maturati nei confronti dei calciatori per saldare le loro spettanze, ma al momento non ho avuto nessun riscontro alle proposte che sono state annunciate. Resto in attesa che qualcuno mi convochi, altrimenti non mi resta che prendere atto che nessuno sia disposto a subentrare nella gestione del club in modo concreto, e persistendo questo stato di cose si profila il rischio concreto che la Gelbison non venga iscritta al prossimo campionato di serie D».



Il 12 luglio termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per formalizzare l'iscrizione è sempre più vicino e tra i tifosi dopo un momento di speranza che la vicenda potesse avere una soluzione favorevole, comincia a serpeggiare un certo pessimismo. I prossimi giorni potrebbero dare la risposta definitiva per il futuro della Gelbison che, però, appare sempre più a tinte fosche.

