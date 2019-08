Gelbison, colpo last minute: arriva l'accordo con l'under Pipolo

di Gerardo Lobosco

La Gelbison continua la sua opera di rafforzamento dell'organico e il presidente Puglisi, di concerto con il direttore sportivo Pascuccio, hanno annunciato un altro innesto per il tecnico Alessio Martino, si tratta del centrocampista Simone Pipolo, 19, anni, in quota under.



Per Pipolo, che vanta esperienze nel Benevento under 17 e nella Paganese Berretti, si tratta di una conferma essendo già stato protagonista con la maglia rossoblu cilentana.



Il centrocampista sarà aggregato alla squadra nella trasferta di domenica nel primo turno di Coppa Italia che vedrà la Gelbison impegnata al Giraud di Torre Annunziata contro il Savoia. La gara avrà inizio alle ore 20.

