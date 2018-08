La Gelbison rinforza il parco under: da Eboli arriva il portiere Viscido

di Gerardo Lobosco

La Gelbison alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia, piazza altri tre innesti tutti in chiave under e tessera il portiere Christian Viscido, 20 anni, lo scorso anno all'Ebolitana, aveva iniziato la preparzione con il Valdiano, in Eccellenza.



Sempre dall'Ebolitana, che non si è iscritta al campionato, è arrivato anche il centrocampista Vittorio Graziani, 17 anni, mentre viene promosso dalla squadra allievi della Gelbison il difensore 17enne Aniello Greco. Domenica saranno a disposizione di De Felice, nella trasferta a Torre Annunziata con il Savoia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA