Gelbison, che vittoria: Mejri e Rossi piegano il Fasano

di Gerardo Lobosco

La Gelbison brinda alla sua prima vittoria del 2019 e lo fa a spese del forte Fasano. Una gara che per i rossoblu cilentani sembra partire in salita dopo il vantaggio dei pugliesi che arriva dopo soli 4' firmato da Ganci. Poi sale in cattedra la formazione del tecnico De Felice, che dapprima pareggia al 17' con una secca e precisa punizione di Uliano e nel finale della prima frazione al 43' opera il sorpasso con Mejeri abile a trasformare dopo una azione convulsa e al 45' con Rossi imbeccato da Cammarota trova la rete del 3-1. Nella ripresa i pugliesi a 8' dal termine acorciano con Montaldi, il quale si guadana e trasforma il calcio di rigore che fissa il punteggio sul 3-2 il quale non muta nonostante i cinque minuti di recupero e regala tre preziosi punti ai cilentani che salgono a quota 24 a + 3 dalla zona play out.

