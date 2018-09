Gelbison, solo un pareggio senza reti con il Gravina

di Gerardo Lobosco

La Gelbison continua la sua striscia di risultati utili, ma questa volta sul terreno amico del Morra contro il coriaceo Gravina, del tecnico Di Meo, non va oltre il pareggio senza reti. La formazione cilentana a dire il vero ci ha provato soprattutto nella ripresa con l'ingresso di Passaro che è subentrato e si è reso pericoloso, pero, non è riusciro a sbloccare il risultato che è rimasto inchiodato sullo 0-0 iniziale. Un altro punto e imbattibilità salva per i rossoblu. Una nota curiosa il direttore di gara Calvi di Bergamo non ha comminato nessuna ammonizione a conferma della corretteza dei protagonisti in campo. A fin gara i due tecnici sono stati concordi nel dire che il risultato di parità è stato giusto. Domenica nella quarta di campionato sulla strada della Gelbison un'altra pugliese la capolista Team Altamura che guida a punteggio pieno con il Picerno e, che ha espugnato il campo dell'Ercolanese.

